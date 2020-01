Ein Händler für exotische Tiere musste wegen fehlender Genehmigungen und Tierquälerei vor Gericht. Die Richter fällten nun ihr Urteil

Geldstrafe für Reptilienhändler

Maximilian RICHARD

Im Dezember musste sich ein Mann aus Esch/Alzette vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten, da er 2018 ohne die notwendigen Genehmigungen einen Handel für exotische Tiere betrieben haben soll. Die Tiere - darunter Schlangen und Insekten - soll er zudem nicht artgerecht gehalten haben, deshalb wurde ihm auch Tierquälerei zur Last gelegt.



Die Richter fällten nun ihr Urteil. Tom K. wurde zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt. Zudem muss er 768 Euro Gerichtsgebühren zahlen. Damit kommt er durchaus glimpflich davon, denn von den insgesamt 252 beschlagnahmten Tieren, waren 126 giftig und mussten in einer speziellen Pflegestation in München untergebracht werden. Die restlichen Tiere kamen in der Auffangstation in Düdelingen unter. Für diese Kosten muss Tom K. demnach nicht aufkommen.



Die Richter sprachen zudem gegen den Mann ein Verbot, in den kommenden drei Jahre Tiere zu halten, gegen den Mann aus. Sein Geschäft darf er allerdings wieder eröffnen - sobald er die notwendigen Genehmigungen vorlegen kann. Ohne Tiere dürfte das Geschäft aber eher schlecht laufen.