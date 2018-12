Weil sie ihre Hunde ohne Wasser und Belüftung in ihrem Lieferwagen in der prallen Sonne zurückgelassen hatte, wurde am Donnerstag eine Hundezüchterin zu einer Geldstrafe verurteilt.

Geldbuße für Tierquälerei bei Dogexpo

(str) - Vor dem hauptstädtischen Bezirksgericht ist am Donnerstag eine Frau wegen nicht artgerechter Tierhaltung am Rande der Dogexpo in Kirchberg für schuldig befunden wurden. Die Richter verurteilten die Hundezüchterin dann auch zu einer Geldbuße in Höhe von 1.200 Euro.

Die Frau hatte an einem heißen Frühlingstag im April dieses Jahres zwei Hunde in einem Lieferwagen zurückgelassen, den sie in der prallen Sonne abgestellt hatte ...

