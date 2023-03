Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Temmels gesprengt. Die Täter sollen in Richtung Luxemburg geflohen sein.

Täter fliehen in Richtung Luxemburg

Geldautomat in Temmels (D) gesprengt

(dpa) – Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Temmels im Kreis Trier-Saarburg gesprengt. Die Polizei gehe von vier Tätern aus, teilte die Polizei in Trier am Montag mit. Laut Ermittlern betraten drei von ihnen einen Pavillon und sprengten den dortigen Geldausgabeautomaten. Der vierte Tatverdächtige habe währenddessen im Auto gewartet, hieß es.



Nach der Tat flohen die Täter über die Bundesstraße 419 in Richtung Luxemburg in einem dunklen Audi. Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch Angaben zum Schaden lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen sollten sich melden.



Das 700-Seelen-Dorf Temmels liegt gegenüber von Grevenmacher an der Mosel.



Die letzte bekannte Sprengung eines Geldautomaten im Grenzgebiet liegt zwei Monate zurück und fand im saarländischen Eppelborn statt.





