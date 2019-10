In der Gewerbezone Jongebesch wurde in der Nacht zum Dienstag ein Geldautomat gesprengt.

Geldautomat in Remich gesprengt

(mth) - In der Rue Op der Kopp in der Gewerbezone Jongebesch wurde in der Nacht zum Dienstag der Geldautomat einer Filiale der Banque Raiffeisen gesprengt.

In der Nacht zum Dienstag wurde in Remich ein Geldautomat gesprengt. Foto: Polizei

Die Spurensicherung der Polizei ist vor Ort. Der Sachschaden an dem Gebäude ist offenbar beträchtlich.

In den vergangenen Monaten wurden in der Grenzregion und besonders im deutschen Grenzgebiet immer wieder Geldautomaten gesprengt.

Geldautomat durch Gasexplosion gesprengt Mit brachialer Gewalt gingen Bankräuber in der Nacht zum Mittwoch in Niederanven vor: Sie sprengten den Geldautomaten der Postfiliale aus der Wand und verwüsteten bei der Aktion das Postbüro. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter nutzen dabei meist herkömmliches Butangas, das durch eine Bohrung in die Hinterräume der Automaten eingeleitet und dann gezündet wird. Im Jahr 2016 wurden auf diese Weise europaweit 392 Geldautomaten gesprengt. In Luxemburg gab es auch schon solche Vorfälle, wie etwa in Niederanven und Wintger.

