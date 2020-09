Wieder einmal ist im Großherzogtum ein Geldautomat gesprengt worden, um an den Inhalt zu gelangen. Die Täter sind flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Geldautomat in Pommerloch gesprengt

(C./str) - Gegen 23.40 Uhr wurde am Samstagabend ein Geldautomat in Pommerloch gesprengt. Die Täter sind laut Polizei wahrscheinlich in Richtung Belgien geflüchtet, vermutlich in einem schwarzen Range Rover.

Weiswampach: Panzerknacker mit Gasflaschen Am frühen Donnerstagmorgen explodiert der inzwischen siebte Geldautomat in Luxemburg. Dabei ist seit Jahren viel über Täter und Vorgehensweise bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer ein solches Fahrzeug in diesem Bereich sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 113 zu melden.



Erst zwei Tage zuvor war ein Geldautomat in Grevenmacher gesprengt worden, Anfang August in Weiswampach.

Bekannter modus operandi

Die Vorgehensweise ist immer die gleiche: Zunächst müssen die Täter den Tatort auskundschaften. Dann wird ein frei im Baumarkt erhältliches Gasgemisch mit einem Schlauch aus einer Druckflasche in den Automaten gepumpt und anschließend elektrisch gezündet. Das nimmt mehrere Minuten in Anspruch und zuvor müssen die Täter auch den richtigen Moment abwarten.

Bei ähnlichen Vorfällen im Ausland waren zudem Späher eingesetzt worden, die mit etwas Abstand Schmiere standen.



