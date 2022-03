Die Täter flüchten gegen 2.45 Uhr mit einem weißem Alfa Romeo Giuletta. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

In Niederkerschen

Räuber sprengen Geldautomat zum zweiten Mal

Steve REMESCH Die Täter flüchten gegen 2.45 Uhr mit einem weißem Alfa Romeo Giuletta. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Es ist ebenso lukrativ wie auch gefährlich – für die Täter selbst, aber auch für Unbeteiligte. Seit März 2018 sind Sprengungen von Geldautomaten, um so an das enthaltene Geld zu kommen, auch im Großherzogtum zu einem regelmäßigen Kriminalitätsphänomen geworden.

Geldautomat in Niederkerschen gesprengt In der Nacht auf Samstag jagten unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in der Avenue de Luxembourg einen Geldautomaten in die Luft.

Zum inzwischen 13. Mal haben Täter nun in der Nacht zum Freitag zugeschlagen. Und das am gleichen Tatort wie beim letzten Coup, am vergangenen 13. November. Denn beide Male hatten die Täter den Geldautomaten der BGL BNP Paribas im Cactus-Einkaufszentrum in der Avenue de Luxembourg in Niederkerschen.

Gegen 2.45 Uhr wird diesmal der Alarm ausgelöst. Dass der Automat durch die Explosion meterweit aus der Verankerung geschleudert wird, deutet darauf hin, dass die Täter auf ein sehr verbreitetes Muster zurückgegriffen haben.

Fünf neue Erkenntnisse zu Geldautomatensprengungen Seit der erste Bankautomat in Luxemburg gesprengt wurde, haben die Täter ihr Vorgehen angepasst. Die Bedrohungslage wurde dadurch größer.

Dabei führen die Räuber ein Gasgemisch in den Automaten ein und zünden dieses elektrisch. Im Anschluss brauchen sie nur noch das Geld aus dem völlig zerstörten Gerät zu bergen.

Farbpatronen sind bei diesen Explosionen nur wenig wirksam. Zudem gibt es auch einen Schwarzmarkt für mit Spezialtinte eingefärbte Geldscheine. Bei vergangenen Taten haben Räuber LW-Informationen zufolge Beute zwischen 70.000 und 150.000 Euro gemacht. Üblicherweise werden offiziell jedoch keine Zahlen genannt.

Erstmals Automatensprenger verurteilt 20 Jahre Haft hatte die Staatsanwaltschaft aus Diekirch für einen 29-jährigen Mann gefordert. Am Ende wurden es zehn.

Für die Serie von Sprengungen in Luxemburg, gibt es deutliche Hinweise dafür, dass mehrere Tätergruppierungen am Werk sind. Für das Tatmuster sind vorwiegend Banden aus dem niederländischen kriminellen Milieu aus dem Raum Utrecht und Amsterdam bekannt. In Diekirch wurde jüngst aber auch ein Mann, der zu einer rumänischen Bande gehörte, nach einem Raubzug in Hosingen verurteilt.

Täter benutzen gleiches Fahrzeug

Bei der Wiederholungstat in Niederkerschen in der Nacht zum Freitag sind nach der Tat mit einem weißen Alfa Romeo Giulietta geflüchtet. Das ist sehr auffällig, denn bei der letzten Tat am gleichen Ort, haben die Täter ebenfalls eine weiße Guilietta benutzt. Das ist ein starker Hinweis dafür, dass es sich möglicherweise um dieselben Täter handelt.

Die Automatenräuber und ihr Pizzaschieber Ein Gerichtsprozess in den Niederlanden gewährt Einblick in das Vorgehen der Geldautomatensprenger.

Für die üblicherweise gut organisierten Banden ist das bei einem solch auffälligen Fahrzeug sehr ungewöhnlich: Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass diese Bande weniger professionell vorgeht als andere und dadurch die Chance zu einem schnellen Ermittlungserfolg drastisch erhöhen. Denn wenn Täter bei zwei Raubzügen binnen vier Monaten dasselbe Fahrzeug benutzen, könnten sie auch jetzt noch in dessen Besitz sein. Zudem könnte ein Fahrzeug von diesem Typ auch einer Person aus dem Kreis der Verdächtigen zugeordnet werden.

Zeugenaussagen können in diesen Fällen entscheidend zur Aufklärung beitragen. Die Kriminalpolizei bittet daher dringend um Hinweise zum Täterfahrzeug, zur Fluchtrichtung der Räuber und zu möglichen verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des Tatorts. Zeugen werden gebeten, sich via den Polizeinotruf 113 oder die E-Mail-Adresse spj.rgb@police.etat.lu zu melden.

Der Automat wurde aus der Wand geschleudert. Foto: Polizei





