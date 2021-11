In der Nacht auf Samstag jagten unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in der Avenue de Luxembourg einen Geldautomaten in die Luft.

Täter geflüchtet

Geldautomat in Niederkerschen gesprengt

In der Nacht auf Samstag jagten unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in der Avenue de Luxembourg einen Geldautomaten in die Luft.

(LW) - In Niederkerschen ist in der Nacht zum Samstag ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter jagten gegen 3.15 Uhr den Automaten in einem Einkaufszentrum in der Avenue de Luxembourg in die Luft. Danach konnten die Unbekannten flüchten.

Der Geldautomat wurde infolge der Detonation mehrere Meter über den Parkplatz des Einkaufszentrums geschleudert. Foto: Polizei

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, vor Ort war die Spurensicherung im Einsatz. Die Polizei machte keine Angaben darüber, ob die Täter Geld erbeutet haben. Es ist auch noch unklar, ob die Detonation durch Gas oder Sprengstoff ausgelöst wurde.

Die Behörde erklärte, dass es sich bei dem Fluchtwagen um einen grauen Alfa Romeo Guiletta handelt. Die Täter sollen vor dem Coup auf Höhe der Autohändler in der Nähe des Kreisverkehrs in der Route de Luxembourg in Düdelingen gesichtet worden sein. Mögliche Zeugen sollen sich an die Notrufnummer 113 wenden.

Erst vor fünf Tagen war in Wadgassen bei Saarlouis (D) ein Bankautomat gesprengt worden. Am 2. November ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Aachen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

