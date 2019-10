Die Polizei sucht nach einem belgischen Ford Kuga, der den Ganoven möglicherweise als Fluchtwagen gedient hat.

Lokales 6

Geldautomat in Mersch gesprengt - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach einem belgischen Ford Kuga, der den Ganoven möglicherweise als Fluchtwagen gedient hat.

(mth) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in Mersch der Geldautomat der Post-Filiale in der Rue G.D. Charlotte gesprengt. Die darin enthaltene Kassette mit Bargeld wurde gestohlen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff In Mersch wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Geldautomat gesprengt. Foto: Guy Wolff

Die Explosion habe sich laut Polizei gegen 1.15 Uhr ereignet. Die Ermittlungen dauern an. An der Postfiliale, die nur knapp hundert Meter von der Merscher Polizeiwache entfernt liegt, entstand hoher Sachschaden.

Zeugenaufruf der Polizei

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Gesucht wird nach einem dunkelblauen Fahrzeug vom Typ Ford Kuga mit dem belgischen (B) Kennzeichen "1HCK490".

Fahndungsaufruf nach Sprengung von Geldautomaten



Im Zusammenhang mit den beiden rezenten Vorfällen in Remich&Mersch fahndet die Kriminalpolizei nach einem metallic blauen SUV, Marke FORD KUGA, mit den belgischen E-tafeln 1HCK490 (B).



Bei Hinweisen☎️113https://t.co/eSw3fDpHpz — Police Luxembourg (@PoliceLux) October 17, 2019

Der Wagen ist im Nachbarland als gestohlen gemeldet und könnte zwischenzeitlich auch mit anderen Kennzeichen versehen worden sein. Der Wagen könnte möglicherweise bei den Sprengungen in Mersch und Anfang der Woche in Remich benutzt worden sein.

Alle Informationen bitte an die Notrufzentrale 113 weiterleiten.

Zweiter Fall in einer Woche

Erst in der Nacht zum Dienstag war ein Geldautomat in Remich gesprengt worden.

Geldautomat in Remich gesprengt In der Gewerbezone Jongebesch wurde in der Nacht zum Dienstag ein Geldautomat gesprengt.

Auch im deutschen Grenzgebiet gab es in den vergangenen Wochen immer wieder derartige Überfälle. Die Täter nutzen dabei meist herkömmliches Butangas, das durch eine Bohrung in die Hinterräume der Automaten eingeleitet und dann gezündet wird.

Im Jahr 2016 wurden auf diese Weise europaweit 392 Geldautomaten gesprengt. In Luxemburg gab es auch schon solche Vorfälle, wie etwa in Niederanven und Wintger.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeinotruf 113 zu melden.