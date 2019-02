Nachdem in der Nacht zum Samstag in Wintger ein Geldautomat gesprengt worden war, sucht die Polizei nun nach Personen, denen ein hellgrauer Fiat Doblo mit belgischen Nummernschildern aufgefallen ist.

Geldautomat gesprengt: Weiterer Zeugenaufruf

Bei diesem Wagen soll es sich um jenen handeln, der zur Tat benutzt wurde. Foto: Polizei

(SH) - In der Nacht zum Samstag war gegen 1.30 Uhr in Wintger ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde jenes Fahrzeug, mit dem die mutmaßlichen Täter unterwegs waren, am Sonntagvormittag in einem Feldweg entlang der belgischen N84 bei Wardin nahe Arlon gefunden.



Dabei handelt es sich um einen hellgrauen Fiat Doblo mit belgischen Erkennungstafeln. Personen, denen das Fahrzeug in der Nacht zum Samstag in der Gegend von Wintger oder auf der Strecke zwischen Wintger und Wardin aufgefallen ist, sollen sich unter der Nummer 113 an die Polizei wenden.