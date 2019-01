Die Luxemburger Ordnungskräfte halten sich wegen den Gilets jaunes bereit. Dies nach einem Aufruf, gegen Steuerbetrug und Optimierung in Luxemburg "spazieren zu gehen".

Gelbwesten für Montag in Kirchberg erwartet

Luc EWEN Wie die Polizei dem LW am Sonntag bestätigte, halten sich die Ordnungskräfte nach einem Aufruf der Gilets jaunes bereit. In sozialen Netzwerken zirkuliert ein Aufruf, gegen Steuerbetrug und Optimierung in Luxemburg "spazieren zu gehen".

Auf Nachfrage bei der Polizei war am Sonntagmorgen zu erfahren, dass die großherzogliche Polizei über einen Aufruf informiert ist, der derzeit in sozialen Netzwerken zirkuliert.



Darin heißt es, dass Gelbwesten am 7. Januar, also am Montag, nach Luxemburg kommen werden. Alle Regeln und Gesetze, die im Großherzogtum gelten, sollen dabei respektiert werden, so die Autoren des Aufrufs.



Nicht alle Aufrufe der Gilets jaunes kennen den gleichen Erfolg. Es ist also völlig unklar, wie viele Gelbwesten den Weg nach Luxemburg finden werden. Archivbild: AFP

Man behalte die Angelegenheit im Auge und werde sich auch adäquat aufstellen, so die Polizei auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" hin.

"Nur spazieren gehen"



Zudem habe die Polizei bereits mit dem Mann, der hinter dem Aufruf steckt, gesprochen. Der habe dabei angekündigt, am Montag, zu Beginn der Bürozeiten, in Kirchberg "spazieren zu gehen". Es handele sich demnach, in den Augen der Gelbwesten, nicht um eine anmeldepflichtige Demo.



Im Aufruf in den sozialen Medien, sich dem "Spaziergang" anzuschließen, wird indes klar zu Gewaltfreiheit aufgerufen.



Aktion wird mit Diebstahl begründet



Gleichzeitig wird betont, dass der "Spaziergang" im "Quartier d'affaires" von Luxemburg stattfinden soll, "da wo sich das Epizentrum der Optimierung von Betrug und der Steuerflucht" befinde.



Auch werden im Aufruf Steuerbetrug und Steueroptimierung gleichgestellt und beide als Diebstahl bezeichnet.