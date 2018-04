Jedes Jahr um die Osterzeit kann im schönen Kiischpelt bei Lellingen ein seltenes Naturschauspiel bewundert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Lorblume.

Gelber Schatz auf der Via botanica

Nico Muller Jedes Jahr um die Osterzeit kann im schönen Kiischpelt bei Lellingen ein seltenes Naturschauspiel bewundert werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Lorblume.

So zuverlässig wie jedes Jahr Ostern ist, so sicher ist, dass um diese Zeit die ebenso einzigartige wie seltene Lorblume an ganz bestimmten Stellen im Wald bei Lellingen im wunderschönen Kiischpelt ihre gelbe Pracht für wenige Wochen entfaltet.

Die Lorblume, auch noch Osterblume genannt, profitiert von den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings, um aufzublühen. Sobald die Bäume ihr Laubkleid anziehen, wird es wieder dunkler im Wald, und die kurze Blütezeit der „Narcissus pseudonarcissus“ ist auch schon wieder vorbei.

Jedes Jahr am Ostermontag laden die Lellger Naturfrënn ein zu einer Wanderung auf der Via botanica, um neben der gelben Narzisse auch noch andere pflanzliche Schätze zu entdecken. Sehr viele Interessierte hatten sich auch am Ostermontag wieder in Lellingen eingefunden und folgten den interessanten Ausführungen von Georges Bechet vom naturhistorischen Museum und Paul Kremer von der Naturverwaltung.