Nachdem am Sonntagnachmittag der Pegelhöchststand erreicht wurde, können Wiederanstiege am Montag nicht ausgeschlossen werden.

Schneewarnung bis 14 Uhr

Gelbe Hochwasser-Warnstufe gilt weiterhin

(dme) – Auch am Montag besteht im Großherzogtum weiter die Gefahr vor Überschwemmungen und Hochwasser in mehreren Teilen des Landes, wie Meteolux am Montagmorgen bekannt gab. Die gelbe Warnstufe gilt zunächst bis Mitternacht. Mehr Informationen veröffentlicht das Wasserwirtschaftsamt auf www.inondations.lu.

Der Höchststand der Pegel wurde am Sonntagnachmittag erreicht, danach sollten die Wasserstände fallen. Erneute Wiederanstiege seien für Montag aber nicht auszuschließen.

Im Laufe des Tages sollen aus den üppigen Regenfällen der letzten Tage Schneeschauer werden. In dem Zusammenhang hat Meteolux eine Schneewarnung ausgegeben, die mindestens bis 14 Uhr gilt. Auch an den kommenden Tagen muss mit Schneeschauern gerechnet werden.





