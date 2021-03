In Düdelingen wurden vergangene Woche drei Fahrräder entwendet. Die Besitzer wurden noch nicht ermittelt. Die Täter sind gefasst.

Geklaute Fahrräder suchen ihre Besitzer

In Düdelingen wurden vergangene Woche drei Fahrräder entwendet. Die Besitzer wurden noch nicht ermittelt. Die Täter sind gefasst.

Drei Fahrräder suchen ihren Besitzer. Diese waren am vergangenen Donnerstag in der Nacht zu Freitag am Düdelinger Bahnhof gestohlen worden. Mit Hilfe der Bevölkerung wurden die Diebe ermittelt und die Räder bei der Schule in der Rue Stade J.K. Kennedy sichergestellt werden. Es wurde Strafanzeige gegen die Tatverdächtigen ermittelt.

3 Diese drei Fahrräder wurden geklaut und dann sichergestellt. Fotos: Polizei

Die Besitzer der Drahtesel konnten bislang noch nicht festgestellt werden. Sie können sich bei der Polizei melden (Tel.: 244 691000 oder E-Mail: police.dudelange@police.etat.lu).

