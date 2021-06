Alles begann mit Ebay-Kleinanzeigen und führte zu einem nicht alltäglichen Fahndungserfolg der Polizeiinspektion im Saarland.

Geklaute Baustellensäge bei „Ebay-Verkäufer“ in Saarland entdeckt

(jwi) - Ein Unternehmer aus Merzig im Saarland entdeckte am vergangenen Sonntagmorgen beim Frühstück auf dem Online-Anzeigenmarkt Ebay-Kleinanzeigen seine eigene Paneelensäge, die eigentlich auf einer Großbaustelle in Luxemburg stehen sollte. Das meldet die Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntagabend.

Der Unternehmer eilte sofort nach Luxemburg-Stadt zum Kirchbergplateau und stellte fest, dass seine Säge tatsächlich gestohlen worden war. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Bereits um 12 Uhr waren die Beamten in dem Losheimer Ortsteil eingetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden diese dann große Mengen an Arbeitsmaterial und Arbeitsgeräten, für die der Mann keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Drei größere Transportfahrzeuge waren nötig, um die sichergestellten Gegenstände zur Polizeiinspektion zu bringen.

Bereits am späten Nachmittag standen drei Firmen fest, denen in Luxemburg auf einer Großbaustelle Gegenstände gestohlen worden waren.

Das vermutliche Diebesgut ist derzeit bei der Polizeiinspektion eingelagert, wo es von eventuell Geschädigten besichtigt werden kann, heißt es.



