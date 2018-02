(dho) - Ein Geisterfahrer war am Montagabend auf der Collectrice du Sud unterwegs. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 23.30 Uhr, dass in Höhe Sanem ein Fahrzeug auf der falschen Fahrspur in Richtung Petingen gesteuert werde.



Einer Polizeistreife gelang es, den Fahrer kurz vor der Unterführung Biff zu stoppen. Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizeibericht um einen älteren Mann, der leicht verwirrt schien. Eine kurze Recherche ergab, dass der Mann vor einigen Tagen in Belgien bereits wegen eines ähnlichen Vorfalls aufgefallen war. Sein belgischer Führerschein war aus diesem Grund bereits eingezogen worden.



Das Auto musste stehen gelassen werden und es wurde Strafanzeige gegen den Mann erstellt.