Geimpfte bekommen ein Stück Normalität zurück

Noch ist nur ein kleiner Teil der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft, doch schon im Herbst könnte die große Mehrheit immunisiert sein. Für den Immunologen Claude Muller wäre das das Ende der Einschränkungen.

3,1 Prozent der Luxemburger Bevölkerung hat sie schon bekommen. Die Spritze, die vor der Covid-Erkrankung schützt. Nach einem schleppenden Anlauf in den Wochen nach der Zulassung des ersten Impfstoffs liegt Luxemburg damit im europäischen Mittelfeld. Und auch wenn das Ziel einer durchgeimpften Gesellschaft noch fern scheint, weckt der Impffortschritt Hoffnung auf ein Ende von Betriebsschließungen, Home-Office und Distanzunterricht.

Der Immunologe Claude Muller, Professor am Luxembourg Institute of Health in Esch/Alzette, macht mit seiner Einschätzung Mut ...