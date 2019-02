Ein Geigenbauer hat ein wertvolles Instrument verkauft, der Eigentümerin dies jedoch vorenthalten. Nun wurde er auch in zweiter Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt.

Geigenbauer missbraucht Vertrauen und muss in Haft

(SH) - Ein Geigenbauer, der ein wertvolles Instrument zum Verkauf an sich genommen hatte, der Eigentümerin jedoch nie die versprochenen 100.000 Euro übergab, wurde nun auch in zweiter Instanz zu einer 15-monatigen Haftstrafe und einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro verurteilt.

Der Händler hatte das Instrument ohne Wissen der Eigentümerin verkauft und die Frau über Jahre mit "plausiblen" Erklärungen hingehalten. Erst 2013, rund zehn Jahre nachdem sie die Geige abgegeben hatte, erfuhr sie von dem Betrug.



Der Mann hatte sich wegen Vertrauensmissbrauchs vor Gericht verantworten müssen.