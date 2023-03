Gehen Sie gerne ins Kino?

Fabian Sommer/dpa

10.09.2022, Berlin: ILLUSTRATION - Eine Person sitzt im Cinestar Treptow in einem Kino. Zahlreiche Filmtheater in ganz Deutschland bieten am Samstag und Sonntag ermäßigte Eintrittspreisen von fünf Euro pro Vorstellung an. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++