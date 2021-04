Seit einigen Tagen wurden an verschiedenen Stellen im Land Botschaften am Himmel gesichtet. Es war eine Marketingaktion.

Geheimnisvolle Schriftzüge am Himmel waren Marketing

Seit einigen Tagen wurden an verschiedenen Stellen im Land Botschaften am Himmel gesichtet. Es war eine Marketingaktion.

„Moien Letzebuerg“ über Bouneweg, „Bleiwt all gesond“ über Strassen oder einfach „Letzebuerg“: In den letzten Tagen meldeten immer mehr Einwohner Luxemburgs, dass sie Schriftzüge am Himmel gesichtet haben.

Über die Hintergründe für die geheimnisvollen Botschaften wurde lange gerätselt.

Bis Samstagnachmittag: Denn es stellte sich als eine reine Marketingaktion heraus, wie die Firma Skytexter miteilte.

Ein Team von Kunstflugpiloten flog nämlich mit fünf Flugzeuge in einer Höhe von ungefähr 3.000 Metern über Luxemburg und schrieb dabei die Buchstaben in den Himmel. Damit sollte die neue Werbeform beworben werden.



