Gegessen, chauffiert und nichts bezahlt

Wer in Restaurants, Hotels oder bei Taxiunternehmen nicht zahlt, macht sich strafbar. Allerdings nur dann, wenn eine betrügerische Absicht vorliegt und der Betrogene Anzeige erstellt.

Einfach ein Mal in einem vornehmen Restaurant speisen, sich dazu einen guten Schluck Wein gönnen und sich dann bequem von einem Taxifahrer nach Hause bringen lassen oder in einem Hotel übernachten – und alles ohne dafür zu bezahlen. Schön wäre es, am Ende droht dafür aber ein schön hoher Preis.

Denn wer sich mit betrügerischer Absicht Getränke oder Speisen servieren lässt, die er ganz oder zum Teil vor Ort verzehrt, eine Übernachtungsmöglichkeit in einer hierfür vorgesehenen Einrichtung geben lässt oder aber sich von einem professionellen Fahrer transportieren lässt, ohne den Preis dafür zu bezahlen, macht sich der Zechprellerei schuldig – und riskiert laut Strafgesetzbuch eine Haftstrafe zwischen acht Tagen und sechs Monaten sowie eine Geldstrafe zwischen 251 und 5 000 Euro ...