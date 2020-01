Was sich am Donnerstagmorgen in Höhe von Bettemburg auf der A3 abspielte, ist weit mehr als ein Dummejungenstreich und hätte böse Folgen haben können.

Gegenstände auf Fahrzeuge geworfen - Zeugenaufruf

Was sich am Donnerstagmorgen in Höhe von Bettemburg auf der A3 abspielte, ist weit mehr als ein Dummejungenstreich und hätte böse Folgen haben können.

(TJ) - Gegen 10.45 Uhr warfen Unbekannte von der beim Bettemburger Wasserturm, kurz vor der Ausfahrt Livingen über die A3 führende Fußgängerbrücke Gegenstände auf die in Richtung Frankreich vorbeifahrenden Fahrzeuge. Ein Wagen wurde von zwei Objekten an der Windschutzscheibe getroffen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Einerseits durchschlugen die Objekte nicht die Frontscheibe, andererseits gelang es dem Fahrer, das Auto unter Kontrolle zu behalten und somit einen Unfall zu vermeiden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können oder Verdächtige gesehen haben, sich bei der Diensstelle Mersch unter der Telefonnummer 244901000 zu melden.