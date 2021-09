Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, als ein Auto zwischen Useldingen und Rippweiler von der Fahrbahn abkam.

Gegen zwei Bäume

Zweiter tödlicher Unfall am Sonntag - 21-Jähriger stirbt

Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, als ein Auto zwischen Useldingen und Rippweiler von der Fahrbahn abkam.

(C.) - Kurz nach 21.15 Uhr kam am Sonntagabend ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Useldingen und Rippweiler-Barrière mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und stieß am Fahrbahnrand gegen zwei Bäume. Der Wagen überschlug sich in ein angrenzendes Maisfeld.

Im Wagen befanden sich drei Personen, darunter ein 21-jähriger junger Mann aus Rippweiler, der tödlich verletzt wurde. Die beiden anderen Wageninsassen wurden schwer verletzt. Sie wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Person musste notoperiert werden. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung.



Tödlicher Unfall in Belval: 20-jährige Frau stirbt Am Sonntag kam es im Kreisverkehr an der Porte des Sciences zu einem schlimmen Unfall mit mehreren Verletzten. Eine Beifahrerin starb.

Es ist der zweite Unfall mit Todesfolge am vergangenen Wochenende: Am frühen Sonntagmorgen war eine 20-jährige Niederländerin in Esch-Belval bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nur Stunden nach diesem tragischen Unglück im Kreisverkehr an der Porte des Sciences geschah am gleichen Ort ein weiterer Unfall: Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden gegen 20.30 Uhr am Sonntagaben zwei Personen verletzt.

Zuvor war der CGDIS in Livingen gefordert: Dort war ebenfalls ein Auto gegen einen Baum gefahren, eine Person wurde verletzt.

