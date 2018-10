Gefangenentransporter in Unfall verwickelt - mehrere Verletzte

Am Mittwochmorgen war ein Gefangenentransporter der Polizei bei Sandweiler in einen Unfall verwickelt, als ein Autofahrer auf freier Strecke wendete.

Am Mittwochmorgen war ein Gefangenentransporter der Polizei bei Sandweiler in einen Unfall verwickelt. Ersten Informationen zufolge ist der Transporter am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der N2 mit einem Privatwagen kollidiert, nachdem dieser gewendet hatte und dabei den herannahenden Kleinlaster übersah.



Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Auto. Der Fahrer des Wagens und mehrere Polizisten wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.