Von 59 kontrollierten Fahrzeugen wurden bei 32 Verstöße festgestellt - das ist die Bilanz von zwei Kontrollen am Grenzübergang zu Frankreich und in Howald am Dienstag und Mittwoch.

Lokales 3

Gefahrgutkontrollen: 32 Verstöße festgestellt

Sandra SCHMIT Von 59 kontrollierten Fahrzeugen wurden bei 32 Verstöße festgestellt - das ist die Bilanz von zwei Kontrollen am Grenzübergang zu Frankreich und in Howald am Dienstag und Mittwoch.

Gefahrguttransporter wurden am Dienstag und Mittwoch am Grenzübergang zu Frankreich und am Centre douanier in Howald ins Visier genommen: Insgesamt 59 Fahrzeuge mit gefährlicher Ladung wurden überprüft und 32 Verstöße dabei festgestellt.

3 Foto: Mobilitätsministerium

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Mobilitätsministerium Foto: Mobilitätsministerium Foto: Mobilitätsministerium

Bei neun Fahrzeugen war die transportierte Ladung nicht richtig gesichert, bei sieben gab es Mängel am Fahrzeug selbst oder an der Plane, bei sieben stimmte etwas mit der Beschriftungen oder dem Sicherheits-Equipment nicht, bei fünf gab es Mängel an der Kennzeichnung. Bei vier weiteren wurden andere Vergehen festgestellt.

Nach Beseitigung der Mängel durften die Fahrer sich wieder auf den Weg machen, neun mussten das Fahrzeug allerdings stehen lassen.



Die Kontrollen wurden vom Mobilitätsministerium und der Zollverwaltung in Luxemburg organisiert. Inspektoren aus neun Ländern waren daran beteiligt: aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Luxemburg Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien. In ganz Europa wird so immer wieder zusammengearbeitet - im Großherzogtum nun bereits zum fünften Mal.