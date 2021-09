Im Badegewässer im Norden Luxemburgs sprießen erneut giftige Bakterien. Die Behörden ziehen daher die Notbremse.

Gefahr durch Blaualgen

Badeverbot für den Obersauer-Stausee

Im Badegewässer im Norden Luxemburgs sprießen erneut giftige Bakterien. Die Behörden ziehen daher die Notbremse.

(jt) - Die Blaualgen-Situation im Obersauer-Stausee hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Daher hat das Wasserwirtschaftsamt mit sofortiger Wirkung ein Badeverbot für das Gewässer verhängt. Auch sämtliche Wassersportaktivitäten wie Tauchen oder Angeln sind nunmehr untersagt, wie die Regierung am Dienstag in einem Communiqué mitteilt. An den Remerscher Seen bleibt das am 25. August verhängte Badeverbot infolge der Blaualgen-Präsenz indes weiterhin aufrecht.

Die jüngsten Analysen des Wasserwirtschaftsamts deuten auf eine starke Vermehrung der Cyanobakterien – im Volksmund Blaualgen genannt – an den Stränden von Rommwiss, Burfelt, Lultzhausen, Insenborn und Liefringen hin. Das von diesen Cyanobakterien produzierte Gift kann für Menschen, Wassertiere sowie Haus- und Nutztiere gefährlich sein.

Die Behörden empfehlen der Bevölkerung, Hunde und andere Haustiere nicht vom Wasser des Obersauer-Stausees trinken zu lassen. Auch auf den Verzehr von Fischen aus dem Stausee sollte man verzichten. Der Konsum von Trinkwasser aus dem See sei jedoch ungefährlich, betont das Wasserwirtschaftsamt: Das Rohwasser werde aus einer Tiefe von 25 Metern entnommen. Dort sei die Konzentration von Cyanobakterien sehr gering. Zudem sorge das Aufbereitungssystem für eine effiziente Beseitigung der Toxine der Bakterien.

