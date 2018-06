Die CFL verzeichnet für das Jahr 2017 einen Anstieg der Vorfälle an Bahnübergängen gegenüber den Vorjahren. 122 solcher Bahnüberquerungen gibt es im Großherzogtum; es sollen allerdings weniger werden.

Gefahr am Zuggleis

Sandra SCHMIT Die CFL verzeichnet für das Jahr 2017 einen Anstieg der Vorfälle an Bahnübergängen gegenüber den Vorjahren. 122 solcher Bahnüberquerungen gibt es im Großherzogtum; es sollen allerdings weniger werden.

Wo in Luxemburg Fußgänger, Radler oder Autofahrer auf Züge treffen, wird es augenscheinlich gefährlich, denn: Insgesamt 18 Unfälle an Bahnübergängen wurden seit 2006 hierzulande verzeichnet. Besonders tragisch war ein Vorfall im Februar dieses Jahres in Schifflingen – ein Fußgänger verlor dort an einer Bahnüberquerung sein Leben.



Vier weitere solcher tödlichen Unfälle gab es zwischen 2004 und 2017. Fast alle Fälle, nämlich 99 Prozent, entstehen, weil sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Straßenverkehrsordnung halten und beispielsweise eine rote Ampel ignorieren – aus Zeitmangel, Ablenkung oder Müdigkeit, wie der Generaldirektor der CFL Marc Wengler erklärt.



Unfälle an Bahnübergängen meist aufgrund von Fahrfehlern: Hetze, Stress und Unaufmerksamkeit Bahnübergänge sind auch heute noch Gefahrenpunkte im Straßennetz. Wo Autos und Züge sich die Straße teilen, kommt es schnell zu Unfällen. So berichtet die CFL von 14 Zusammenstößen auf Bahnübergängen seit 2006.

Dabei kann es teuer werden, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln hält: Bis zu 3 000 Euro kann es einen Fußgänger kosten, wenn er trotz geschlossener Schranken die Schienen überquert. Wenn ein Autofahrer die rote Ampel an einem Bahnübergang ignoriert, kann das bis zu 145 Euro und zwei Führerscheinpunkte kosten. 45 Euro werden fällig, wenn das eigene Auto auf den Gleisen zum Stehen kommt, auch dann, wenn kein Zug in Sicht ist.



Langer Bremsweg



„Ein Zug kann nicht so einfach bremsen, daran sollte man denken, wenn man sich einer Schranke nähert“, mahnt der beigeordnete Direktor der Verkehrspolizei Laurent Lentz. So kann der Bremsweg eines Zuges zwischen 400 und 1 200 Meter lang werden. Deshalb rät die CFL Autofahrern, sich vor dem Überqueren eines Bahnübergangs zu versichern, dass auf der anderen Seite genug Platz ist, um den Gefahrenpunkt schnellstmöglich wieder zu verlassen.



Wenn das Fahrzeug auf den Schienen eingeschlossen ist, soll man die Schranken durchbrechen; denn sie haben für solche Fälle Sollbruchstellen. Fußgänger sollen sich nie auf die Gleise begeben, weder dann, wenn sie dort etwas verloren haben, noch, um diesen Weg als Abkürzung zu nutzen.



An solch einfache Verhaltensweisen zu erinnern – wie gestern zum internationalen Tag der Sicherheit an den Bahnübergängen erscheint sinnvoll, denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren stellt die CFL fest, dass es immer mehr Unfälle an den derzeit 122 Bahnübergängen gibt. Darum sollen die Gefahrenpunkte Unterführungen und Brücken weichen, denn laut Marc Wengler ist der sicherste Bahnübergang einer, der gar nicht erst existiert. Vier solcher Gefahrenstellen sollen dieses Jahr noch beseitigt werden.