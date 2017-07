(str) - Es sollte ein ganz normaler Arztbesuch sein – so wie er für alle Neuankömmlinge in der Haftanstalt Schrassig vorgeschrieben ist. Doch Brahim B. hat wie er selbst im bisherigen Prozessverlauf hervorhob, einen schlechten Tag.



Als ihm für eine Laboranalyse Blut entnommen werden soll, rastet er aus. Er schlägt zunächst auf einen Schreibtisch, dann mit einem Locher auf einen Pfleger ein. Als ein Gefängniswärter einschreitet, zieht er diesem das Telefonkabel um den Hals. Beide stürzen, der und Wärter bekommt keine Luft mehr. Nach 30 Sekunden ist die Rangelei beendet.



Nach einer Anklage wegen versuchtem Totschlags, kam die Staatsanwaltschaft im Lauf des Verfahrens dann doch zum Schluss, dass aufgrund der kurzen Dauer der Strangulierung wohl keine Tötungsabsicht bestanden haben dürfte. Der Ankläger forderte daher eine Haftstrafe von vier Jahren u.a. wegen Körperverletzung für den 46-Jährigen.



Bei der Urteilsverkündung am 10. Februar hielt die Kriminalkammer fest, dass die Tatbestände der Rebellion, Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen zwar zurückbehalten würden. Allerdings sollte ein Gutachter feststellen, ob die Strangulierung zum Tod des angegriffenen Gefängnisaufsehers hätte führen können.



Diese Expertin erklärte nun am Mittwoch vor Gericht, dass das Telefonkabel mit Sicherheit die Venen komprimiert habe und damit der Rückfluss von Blut aus dem Gehirn zum Herz unterbunden worden sei.



Um das Leben des Gefängniswärters in Gefahr zu bringen bzw. bleibende Schäden zu verursachen, hätte die Strangulierung unter den vorgegebenen Bedingungen aber länger als drei Minuten dauern müssen. Auch die Gefahr des Erstickens sei in der damaligen Situation nicht gegeben gewesen. Das Urteil der Kriminalkammer wird am 13. Juli gefällt.