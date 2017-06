(SH) - Weil er einem Gefängniswärter mit dem Tod gedroht hatte, wurde Mohammed A. am Donnerstag zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt.



Zu dem Vorfall war es zwei Monate nach der Inhaftierung des 30-jährigen Libyers wegen eines Raubüberfalls auf ein Restaurant in Bettemburg im Februar 2015 gekommen. Im Juli des gleichen Jahres war Mohammed A. deswegen zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden.



In zwei Wochen könnte die Haftstrafe noch weiter verlängert werden. Mohammed A. war nämlich zwei Tage vor dem Überfall in Bettemburg in Bonneweg in ein Haus eingebrochen. Dieses Urteil ergeht am 29. Juni. Der 30-Jährige soll zudem an der Häftlingsrevolte im September 2016 in der Strafanstalt Schrassig beteiligt gewesen sein.