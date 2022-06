Gefängniswärter angegriffen und bedroht

Am Mittwochabend ist es in der Haftanstalt in Schrassig zu einem gewaltsamen Angriff aus Gefängniswärter gekommen.

In der Haftanstalt in Schrassig wurden am Mittwochabend sechs Gefängniswärtner gewaltsam angegriffen. Wie die Association des agents pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg (AAP) am Donnerstag mitteilt, sei es zu einem bewaffneten Angriff auf die Beamten gekommen. Mehrere Morddrohungen seien gegen das Personal ausgesprochen worden. Diese würden von der AAP sehr ernst genommen.

Weiter heißt es in dem Schreiben, dass es in den vergangenen Wochen zu einem Anstieg an Angriffen und Drohungen gegenüber dem Personal des Centre pénitentiaire gekommen sei.

