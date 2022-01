Die Strafvollzugsreform steht für eine bessere Häftlingsbetreuung. Das soll auch die visuelle Identität der Gefängnisverwaltung zeigen.

Strafvollzug

Gefängnisverwaltung gibt sich neue visuelle Identität

Maximilian RICHARD Die Strafvollzugsreform steht für eine bessere Häftlingsbetreuung. Das soll auch die visuelle Identität der Gefängnisverwaltung zeigen.

Im Strafvollzug stehen in diesem Jahr weitreichende Änderungen an. Am 1. Oktober sollen nämlich das Untersuchungsgefängnis Uerschterhaff in Sassenheim eröffnen. „Damit werden verurteilte Häftlinge und jene, die auf eine endgültige Entscheidung warten, endlich getrennt voneinander untergebracht werden können“, so Justizministerin Sam Tanson am Montag.

Dies erlaube nicht nur einen anderen Umgang mit den Häftlingen, sondern auch neue Projekte. So solle auch die Haftanstalt in Schrassig mittelfristig zu einem modernen Gefängnis weiterentwickelt werden.

Im Mittelpunkt all dieser Vorheben steht die Administration pénitentiaire. Sie wurde im Jahr 2018 im Zuge der Reform des Strafvollzugs geschaffen und zählt somit zu den jüngsten Verwaltungen des Landes. Die Verwaltung gab sich nun eine neue visuelle Identität, die die Werte und die Visionen eines modernen Strafvollzugs widerspiegeln soll.

Betreuung verbessern

Wie der Direktor der Administration pénitentiaire Serge Legil betonte, umfasse die Reform des Strafvollzugs weit mehr umfasst als nur die Schaffung einer neuen Verwaltung. Es gehe vielmehr darum, die Betreuung der Häftlinge weiter zu verbessern.

Mit der Eröffnung des Untersuchungsgefängnisses sollen unter anderem in Schrassig neue Kapazitäten für die Begleitung der Insassen geschaffen. Ziel sei es, die inhaftierten Personen nach ihrer Strafe in die Gesellschaft einzugliedern und Rückfälle zu verringern.

Diese Herangehensweise solle sich auch in der neuen visuellen Identität widerspiegeln. „Es war wesentlich mehr als einfach nur ein Logo zu erstellen“, so Serge Legil. Am Anfang habe eine längere Findungsphase gestanden, bei der die Ziele und Werte des Strafvollzugs festgelegt wurden.

Das neue Logo der Verwaltung

Am Ende wurden drei Schlagworte festgehalten, die Teil der visuellen Identität sind: Humanisme, Engagement und Justesse. Im Mittelpunkt des neuen Logos steht denn auch der Mensch. Die Darstellung kann gleichzeitig auch als stilisiertes Gesicht eines Löwen, dem Wappentier des Großherzogtums, gedeutet werden.

Am Montag fällt derweil auch der Startschuss für ein weiteres Projekt im Strafvollzug. Unter dem Namen Kultur am Prisong können Vereinigungen bis Mitte März Vorschläge für Projekte mit Häftlinge einreichen.

