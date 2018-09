Am Samstagmorgen wurde eine Gefängnisinsassin tot in ihrer Zelle in der Haftanstalt aufgefunden. Eine Autopsie wurde beantragt.

Gefängnisinsassin tot aufgefunden

Am Samstagmorgen wurde eine Gefängnisinsassin tot in ihrer Zelle in der Haftanstalt aufgefunden. Eine Autopsie wurde beantragt.

(SH) - Eine Insassin der Haftanstalt in Schrassig ist verstorben. Wie die Gefängnisverwaltung am frühen Nachmittag mitteilte, wurde die Frau gegen 8 Uhr von Gefängniswärtern tot in ihrer Zelle aufgefunden.

Weitere Informationen zur Todesursache liegen derzeit nicht vor. Die Justizbehörden wurden informiert und eine Autopsie beantragt. Der Ombudsman, der diensthabende Gefängnisleiter sowie der Direktor der Gefängnisverwaltung waren vor Ort. Die Familie der verstorbenen Frau wurde informiert.