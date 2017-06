(miz) - Am Samstagnachmittag konnte der wegen Mordes verurteilte Strafgefangene Denis Dumont flüchten.



Denis Dumont trägt auffällige Tattoos am Hals.

Foto: Polizei

Der 48-Jährige war wegen eines Arztbesuches im Krankenhaus CHL, wo er sich während eines Toilettenbesuchs der Aufmerksamkeit seiner Gefängniswärter entziehen konnte.



Dumont ist sehr schlank und trägt die Haare kurz rasiert. Der Flüchtige trägt eine Brille und hat auffällige Tattoos am Hals, an den Unterarmen sowie am Rücken. Bei seiner Flucht trug er eine schwarze Jacke und eine blaue Hose.



Hinweise nimmt jede Polizeidienstelle oder der Notruf 113 entgegen.

