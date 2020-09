Gefängnisflucht ist kein Verbrechen

16 Jahre flüchtete Jean-Marc Kiech vor der Justiz. Strafbar machte der verurteilte Straftäter sich dadurch alllerdings nicht.

Der Traum von Freiheit endet für Jean-Marc Sirichai Kiesch nach 16 Jahren an der Südspitze Spaniens. Mehr als 2.000 Kilometer von Luxemburg entfernt, gerät der verurteilte, flüchtige Straftäter in Punta Umbria, in der Nähe von Sevilla, in das Visier der Zielfahnder und wird am 10. August, nach vier Jahren an der Spitze der europäischen Fahndungslisten, schließlich verhaftet.

Die restlichen rund 3 ...