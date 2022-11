Mehr als die Hälfte der vom Zoll in Luxemburg beschlagnahmten gefälschten Medikamente sind Viagra-Tabletten. Diese stellen ein Gesundheitsrisiko dar.

Zollbeschlagnahmungen

Gefälschte Viagra-Tabletten sind Gefahr für die Gesundheit

Pascal MITTELBERGER Mehr als die Hälfte der vom Zoll in Luxemburg beschlagnahmten gefälschten Medikamente sind Viagra-Tabletten. Diese stellen ein Gesundheitsrisiko dar.

In den vergangenen fünf Jahren hat der luxemburgische Zoll 5.570 Arzneimittel beschlagnahmt, die illegal auf Internetseiten gekauft wurden. Bei mehr als der Hälfte dieser Produkte - 55 Prozent, laut einer Mitteilung des Nationalen Gesundheitslabors (LNS) - handelt es sich um Medikamente gegen Erektionsstörungen vom Typ „Viagra“.

Seit 2016 untersucht die Abteilung für analytische Toxikologie und pharmazeutische Chemie systematisch die chemische Qualität der beschlagnahmten Medikamente. Diese Arbeit und Studie wird in Partnerschaft mit dem Zoll und dem Gesundheitsministerium durchgeführt.

Bei Tabletten des Typs „Viagra“ untersuchte das LNS-Team eine Stichprobe von 991 Produkten, die den Wirkstoff (oder das Molekül) namens Sildenafil enthielten. Untersucht wurde nicht nur die Menge des Wirkstoffs, sondern auch nicht deklarierte Verunreinigungen.

Eine von drei Tabletten entspricht nicht den Qualitätskriterien

„Zwischen 2016 und 2020 stieg der Anteil der Tabletten mit einer der Kennzeichnung entsprechenden Dosierung von 38,5 Prozent auf 67,3 Prozent und das Vorhandensein von nicht angegebenen Verunreinigungen ging von 36,5 Prozent auf 15,9 Prozent zurück“, so das LNS.

Auch 2021 entsprach noch immer etwa eine von drei Tabletten nicht den EU-Qualitätskriterien, weil entweder die Menge an Sildenafil nicht der Kennzeichnung entsprach (was zu einer Über- oder Unterdosierung führen kann) oder weil pharmakologisch aktive Moleküle nachgewiesen wurden, die nicht auf dem Etikett oder der Verpackung angegeben waren.

Eine höhere Dosis ist aber nicht gleichbedeutend mit einer höheren Leistung, das Gegenteil ist der Fall. Dies kann echte und schwerwiegende Folgen haben: „Nicht konforme oder gefälschte Arzneimittel können die Gesundheit der Konsumenten schädigen. Sie können Antibiotikaresistenzen, Infektionen oder unerwartete Nebenwirkungen verursachen und sogar zu einer erhöhten Sterblichkeit oder Morbidität führen“, so Dr. Serge Schneider und „Pharmacien inspecteur“ Marc Schmit von der Gesundheitsdirektion.

Gefälschte Ware kommt im Großherzogtum vor allem via Postsendung aus Asien im Sortierzentrum der Post in Bettemburg an, so das LNS. Entsprechende Beschlagnahmungen finden also in Bettemburg statt.

Ein strenger Rahmen

Die in Luxemburg verschriebenen, verabreichten oder verkauften Produkte werden von der Europäischen Arzneimittel-Agentur nach strengen Kriterien und Qualitätskontrollen zugelassen. Dies ist bei Produkten, die man ohne Rezept im Internet kaufen kann, oft nicht der Fall.

„Die Beschlagnahmungen betreffen Medikamente, die überwiegend verschreibungspflichtig sind, aber auch für frei verkäufliche Medikamente“, so das LNS. „Der Handel ist streng geregelt, da für jedes Medikament eine ministerielle Genehmigung erforderlich ist (Hersteller, Vertreiber, Apotheke).“

Auch „aus Gründen der öffentlichen Gesundheit möchte die Gesundheitsdirektion die Öffentlichkeit davor warnen, auf illegalen Websites einzukaufen, die gefälschte und in der Europäischen Union nicht zugelassene Medikamente verkaufen“.

Der Online-Verkauf von Arzneimitteln in Luxemburg ist auf frei verkäufliche Arzneimittel beschränkt und nur auf Seiten mit einem offiziellen Logo erlaubt, das dem Patienten die Legalität des Verkäufers garantiert.

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule.lu“.

Übersetzung ins Deutsche: Dustin Mertes.



