Gefährliche Rückstände in Gewässern

Jacques GANSER

Die Belastung der Fließgewässer mit Medikamentenrückständen wird zunehmend zum Problem. Auch in Luxemburg werden regelmäßig Abbaustoffe verschiedener Medikamente wie Lidocain, Diclofenac oder Ibuprofen nachgewiesen. In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Jeff Engelen (ADR) verweist Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) auf die gesetzliche Grundlage. Demnach ist einzig ein Grenzwert für den Wirkstoff Carbamazepin, der gegen epileptische Anfälle eingesetzt wird, gesetzlich geregelt.



In Alzette und Sauer

Zudem werden die Konzentrationen von fünf verschiedenen Antibiotika in der Sauer und in der Alzette überwacht, dies entsprechend den EU-Vorgaben. Die sogenannte Watch List der EU führt dabei eine ganze Reihe von Substanzen auf, die eine Gefahr für die Gewässer darstellen und deren Konzentrationen überwacht werden sollen. Laut Dieschbourg würden einzelne dieser Medikamente regelmäßig nachgewiesen, insbesondere im städtischen Raum.

Das Bußgeld ist abbezahlt 6,2 Millionen Euro hat Luxemburg an Strafgeldern an Brüssel überwiesen. Mit der Inbetriebnahme der modernisierten Kläranalge in Bleesbrück ist die Nicht-Konformität Geschichte.

Konventionelle biologische Kläranlagen sind nämlich nicht in der Lage, diese Substanzen aus den Abwässern herauszufiltern. Deswegen wird zurzeit an verschiedenen Anlagen eine vierte Klärstufe ausgebaut. Die Filterung erfolgt dabei meist aus Basis von Ozon- oder Aktivkohlebehandlung. Luxemburg beteiligt sich laut Dieschbourg zudem an verschiedenen Forschungsprojekten, um eine Belastung der Fließgewässer durch Medikamente zu verhindern oder zumindest zu verringern. Projekte laufen unter anderem mit der Universität Luxemburg, der Universität Kaiserslautern sowie den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland. Untersucht werden die Möglichkeiten zur Mikrofilterung der Abwässer sowie der getrennten Abwasserbehandlung in Krankenhäusern.