Gefährliche Einblicke

Ein Bauarbeiter gewährt in einem Youtube-Video Einsicht in sicherheitsrelevante Bereiche des künftigen Untersuchungsgefängnisses Uerschterhaff.

Ein Bauarbeiter gewährt in einem Youtube-Video Einsicht in sicherheitsrelevante Bereiche des künftigen Untersuchungsgefängnisses Uerschterhaff.

Der Mann ist sichtlich stolz auf seine Arbeit in Luxemburg. Und das will er seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten zeigen. Im digitalen Zeitalter bietet sich da ein geführter Rundgang per Video an.

Das Problem ist jedoch, wo der Mann arbeitet: auf der Baustelle des neuen Untersuchungsgefängnisses in Sassenheim, das im Jahr 2022 in Betrieb genommen werden soll. Und das Video ist auf Youtube für jedermann frei zugänglich.

Drei Videoclips – elf Minuten Bilder

Die „Videoreportage“, wie der Mann in einem von drei Clips sagt, zeigt dabei nicht nur die „schätzungsweise fünf bis sechs Meter hohe“ Außenmauer, sondern auch die sich auf vier Stockwerken im Rohbau befindlichen Zellen, Büros und Aufenthaltsräume sowie die hauseigene Kirche ...