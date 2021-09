Der Vertrag mit dem österreichischen Architekten wurde gekündigt. Das Projekt ist bereits 19 Monate in Verzug.

Geduldsfaden ist gerissen

Das Südspital sucht einen neuen Partner

Der Geduldsfaden ist gerissen. Nach einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen hat der Verwaltungsrat des Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) den Vertrag mit der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Health Team Europe, kurz HTE, die die Planung und den Bau des neuen Südspitals begleiten sollte, aufgekündigt.

Der Schritt sei bedauerlich, aber unumgänglich, weil keine Vertrauensbasis mehr vorhanden gewesen sei, erklärten gestern einmütig Verwaltungsratspräsident Georges Mischo, Generaldirektor Dr. René Metz und der Generalkoordinator des Projekts, Sam Sabarin, vor der Presse. „Die Kündigung war die einzige Möglichkeit, um mit dem Projekt voranzukommen“, ist Georges Mischo überzeugt.

Und er versichert, man habe sich den Schritt gut überlegt. So wurden auch die zuständigen Parlamentsausschüsse einbezogen, bevor der Scheidungsbrief am Donnerstag via Einschreiben in die Alpenrepublik abgeschickt wurde.

Am Anfang stand ein Architektenwettbewerb

Das Projekt war im Juni 2014 im Rahmen eines internationalen Architektenwettbewerbs ausgeschrieben worden. Am 23. Oktober 2015 wurde der Entwurf des Wiener Architekten Albert Wimmer von einer Jury zurückbehalten. Dass dem Österreicher ein zweifelhafter Ruf vorausgegangen sei, weil er in seiner Heimatstadt ein ähnliches Projekt in den Sand gesetzt haben soll, habe man nicht gewusst, beteuern die Verantwortlichen des CHEM.

Die Fachjury habe bei ihrer Auswahl die Namen der insgesamt 170 Wettbewerber nicht gekannt. Das Projekt soll nun doch auf Basis der vorliegenden Pläne verwirklicht werden. Für die Ausführung sollen allerdings neue Partner ins Boot geholt werden, nachdem man den Österreichern einen Korb gegeben hat.

„Es ist extrem wichtig für mich, dass wir an dem Konzept für das Südspital festhalten“, betonte Generaldirektor René Metz. Einige Anpassungen an den ursprünglichen Plänen wird es allerdings geben, und das nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen, die man während der Corona-Epidemie gemacht habe.

Auch in den Filialen Düdelingen und Niederkorn seien laut Dr. Metz „kleinere Anpassungen vorgesehen, um unter den besten Bedingungen weiterzuarbeiten.“ Und er versichert weiter: „Die Verzögerung beim Bau wird keine Auswirkungen auf die medizinische Versorgung in der Region haben.“ Weitere Ausschreibung notwendig Um die neuen Partner zu finden, muss es zu einer weiteren Ausschreibung kommen.

Dadurch wird allerdings der Zeitplan gehörig durcheinandergerüttelt. Waren Optimisten bei der Vorstellung des zurückbehaltenen Projekts 2015 noch von einer Inbetriebnahme des Südspitals Ende 2023 ausgegangen, so rechnet man inzwischen damit, dass die Arbeitsmaschinen im Escher Viertel Raemerich frühestens 2024 anrücken könnten. Die ersten Patienten dürften dann nach sechs- bis siebenjähriger Bauzeit 2030 oder sogar erst 2031 im neuen Südklinikum aufgenommen werden.

Man habe dem Architekten Albert Wimmer mehrmals eine letzte Chance angeboten, beteuern die Verantwortlichen des CHEM. Dabei sei es weiterhin das erklärte Ziel gewesen, das Projekt mit der Arbeitsgemeinschaft HTE zu verwirklichen.

Drei Hauptgründe

Dass letztlich der Geduldsfaden in der Chefetage des Escher Klinikums riss, führen sie auf drei kritische Hauptpunkte zurück. Erstens hätten die Österreicher bisher keine Planung vorgelegt, die belastbar sei. Zweitens habe man nicht, wie verlangt, Klarheit über die Kosten bekommen, auch wenn mitgeteilt worden sei, es sei mit einem substanziellen Risikobudget zu rechnen.

Drittens sei der Vertrag an der Frage der Bauüberwachung gescheitert. Bisher habe es keine verbindliche Zusage von HTE gegeben, ob diese Dienstleistung ohne zusätzliche finanzielle Mittel durchgeführt würde. Schließlich habe man immer noch keine abgeschlossene Ausführungsphase, sodass das Projekt bereits 19 Monate in Verzug geraten sei.

Lange Mängelliste und ungelöste Probleme

Hinzu kommen noch eine ellenlange Liste von Baumängeln und ungelöste Probleme mit der Haustechnik. 8.000 dieser Mängel habe ein Architektenbüro festgestellt. Zum Vergleich: 200 bis zu 250 sind es deren in der Regel bei einem normalen Einfamilienhaus.

Angesichts der Ansammlung von Unzulänglichkeiten sei eine Kündigung der einzige Ausweg, sagte Verwaltungsratspräsident Georges Mischo, der von „Augenwischerei“ und „Hinhaltetaktik“ sprach. Dass der Schuss finanziell nach hinten losgehen könnte, befürchtet Mischo nicht.

522 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer sollen in das „größte und ehrgeizigste Projekt in Luxemburg und der Großregion“ investiert werden. 32,1 Millionen flossen bisher in Baunebenkosten und 5,7 Millionen in Erschließungskosten auf dem Standort. Das Geld sei nicht in den Sand gesetzt, ist Georges Mischo überzeugt, sondern es sei investiert worden in erbrachte Leistungen, die bei der Verwirklichung des Projekts verwendbar seien.

