Gedenkfeier zur Ardennenoffensive: Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Am Militärfriedhof in Hamm wird am Montag eine Gedenkfeier zur Ardennenoffensive stattfinden. Deshalb ist am Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

(SH) - Zum 75. Jahrestag des Beginns der Ardennenoffensive wird am Montag um 15.30 Uhr am Militärfriedhof in Hamm eine Gedenkfeier stattfinden, gefolgt von Empfängen im großherzoglichen Palais und dem Grand-Théâtre der Stadt Luxemburg.

Wie die Polizei mitteilt, könnte es dadurch zwischen 14 und 15.30 Uhr im Bereich des Militärfriedhofs und am Kreisverkehr Robert Schaffner (Irrgarten) zu Verkehrsproblemen kommen. Die Allée D.D. Eisenhower und der Val du Scheid werden am Montag für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger gesperrt werden. Auch der Parkplatz wird nicht erreichbar sein. Personen, die sich angemeldet haben, um an der Zeremonie teilzunehmen, müssen auf die Pendelbusse ab der Luxexpo zurückgreifen.

Zwischen 16 und 17.15 Uhr ist dann mit Verkehrsbehinderungen zwischen Hamm und dem Stadtzentrum zu rechnen.

Die Polizei macht zudem darauf aufmerksam, dass am Montag ausländische Delegationen mit Polizeieskorte zwischen Bastogne (B) und Luxemburg unterwegs sein werden.

