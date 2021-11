Trotz Corona-Pandemie finden an diesem Jahr wieder Gräbersegnungen statt. So auch auf dem Friedhof in Esch-Lallingen.

An Allerheiligen und Allerseelen

Gedenken an die Verstorbenen

Nach einem Jahr coronabedingter Pause finden in diesem Jahr an Allerheiligen und Allerseelen wieder öffentliche Gräbersegnungen statt. So besuchten am Montag wieder zahlreiche Menschen die mit Blumen geschmückten Friedhöfe, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken und für sie zu beten. Auch auf dem Friedhof in Esch-Lallingen, auf dem das Foto aufgenommen wurde, fand die traditionelle Gräbersegnung statt.

Das Erzbischöfliche Ordinariat wies im Vorfeld darauf hin, dass bei den Gräbersegnungen Maskenpflicht gilt. Zudem sollte auch die Distanzregel eingehalten werden.

Die Gräbersegnungen werden in Luxemburg traditionell am 1. November, also an Allerheiligen, und an Allerseelen, dem 2. November, abgehalten.

