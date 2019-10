Der Zweite Weltkrieg endete vor fast 75 Jahren. Unter diesem besonderen Anlass fand am Sonntag der nationale Gedenktag an die Kriegsopfer in der Hauptstadt statt.

Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges

(rc) - Der Zweite Weltkrieg endete vor fast 75 Jahren, doch die Millionen Opfer dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Traditionell findet deshalb im Großherzogtum im Oktober der nationale Gedenktag an die Kriegsopfer statt.

Die diesjährige Erinnerungs-Zeremonie fand am Sonntag in der Hauptstadt statt. Hier auch einige Videos: