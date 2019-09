1.475 Grubenarbeiter sind zwischen 1865 und 1976 in Minen in Luxemburg gestorben. In Kayl wird die Erinnerung an sie am internationalen Bergarbeitertag wachgehalten.

Gedenken an die Opfer des luxemburgischen Bergbaus

Der Wohlstand Luxemburgs wurde in den Minen im Süden des Landes hart erarbeitet. 1.475 Grubenarbeiter bezahlten dies mit ihrem Leben.

Ihrer wurde am Sonntag in Kayl am Bergarbeitertag gedacht. Auf dem Programm standen eine Messe, eine Blumenniederlegung am Denkmal für Jean Schortgen auf dem Friedhof in Tetingen, ein Festzug und eine Gedenkfeier beim nationalen Bergarbeiterdenkmal. Dort sind die Namen der 1.475 Minenarbeiter, die in Minen starben, auf 19 Tafeln eingraviert.



Das bekannteste Opfer dürfte Jean Schortgen aus Tetingen gewesen sein. Er war der erste Arbeiterabgeordnete Luxemburgs. Am 1. Mai 1918, der damals noch kein Feiertag war, stürzte das Grubendach über ihm ein. Das letzte Opfer starb 1976. Fünf Jahre später, 1981, wurde der letzte Stollen, am Differdinger Thillebierg geschlossen.