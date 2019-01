Trotz strömenden Regens waren am vergangenen Samstag viele Bürger einem auf Facebook gestarteten Aufruf zu einer Gedenkminute gefolgt.

Gedenken an Calvin in Wiltz

(ARO) - Am 2. Januar kam es in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz zu einem schrecklichen Vorfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden und ein zweijähriger Junge an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Sein eigener Vater hatte, mutmaßlich mit Vorsatz, eine Gruppe von fünf Personen auf dem Bürgersteig erfasst. Am Samstag erinnerten Freunde und Bekannte der Familie, aber auch Personen, die dem Opfer und den Hinterbliebenen nicht persönlich nahestanden, an die schreckliche Tat und erwiesen so dem kleinen Calvin, der nicht einmal die nötige Zeit bekam die Welt richtig kennen zu lernen, die letzte Ehre.

Am Ort des tragischen Geschehens, wo Menschen Blumen, sowie kleine Plüschtiere niedergelegt und Kerzen aufgestellt hatten, herrschte aber auch immer noch Fassungslosigkeit und so mancher suchte weiterhin noch eine Antwort auf die Frage: Warum?

Zum Abschluss dieser ergreifenden Feier spendete auch Dechant Martin Molitor besonders den Hinterbliebenen Trost und Hoffnung.