Geburtstagsparty mit Großherzog

Was im Herbst 1998 mit dem Bau einer interkommunalen Zentralschule auf dem Gelände eines ehemaligen Wildparks begann, ist heute zu einem wahren Schul-, Sport- und Freizeitkomplex gewachsen. Happy Birthday, Park Hosingen!

Im Park Hosingen feierte man am Mittwoch das mittlerweile 20. Jubiläum der interkommunalen Regionalschule des Gemeindesyndikats Sispolo, das die Fusionsgemeinde Park Hosingen und ihre Nachbarkommune Pütscheid vereint. Ein feierlicher Akt, dem auch Großherzog Henri mit Begeisterung beiwohnte.

Ist die Zentralschule, die heute immerhin 552 Kinder sowie ein beachtliches Team an Lehrkräften und Erziehern zählt auch immer noch die Keimzelle des Parks, so ist dieser in den vergangenen 20 Jahren doch zu einem wahren Ort der Vielfalt herangewachsen, wie Sispolo-Präsident Romain Wester darlegte ...