Gebäude in der Hauptstadt beschmiert

In gleich mehreren Vierteln der Hauptstadt wurden Gebäude beschmiert und beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(SH) - In den vergangenen Tagen wurden in mehreren Teilen der Hauptstadt Gebäude und weitere unbewegliche Gegenstände durch Graffitis, Schmierereien und andere Beschädigungen degradiert.

Die Vitrine eines Geschäftes in der Rue Chimay im Stadtzentrum wurde in der vergangenen Nacht besprüht. An der Mauer des Geschäftes war es bereits zwischen vergangenem Samstag und Dienstag zu Einritzungen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es an einem Firmengebäude in der Avenue J.F. Kennedy in Kirchberg, an der Bushaltestelle Place de Nancy, an einem Mehrfamilienhaus in der Rue Marie-Adelaïde, an einem Firmengebäude in der Rue de Bouillon, an einem Privathaus in der Rue de Hollerich, an einem Schulgebäude in der Rue de l'Acierie in Hollerich und an der Place de France in Merl zu Beschädigungen. Strafanzeige wurde erstellt, die Ermittlungen laufen.

Die Bushaltestelle an der Place de Nancy. Foto: Privat

Personen, die über zweckdienliche Hinweise verfügen, die zur Ermittlung des oder der Täter beitragen können, sollen sich unter der Nummer 244 211 000 an die Polizeidienststelle der Oberstadt wenden.

