Gaspericher Kreuz teilweise gesperrt

Wegen Arbeiten in Höhe des Gaspericher Kreuzes sind von Freitagabend 20 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr mehrere Streckenabschnitte gesperrt.

Am Gaspericher Kreuz ist die Autobahn A 1 aus Richtung Trier kommend und in Richtung Cessinger Kreuz von Freitagabend 20 Uhr an für den Verkehr gesperrt. Die Abfahrt von der A 1 aus Trier kommend zum Kreisverkehr Gluck (A 3) sowie die Abfahrt von der Autobahn A 3 beim Verteiler Liwingen, vom Gaspericher Kreuz aus kommend, und in Richtung N 31, sind ebenfalls gesperrt.

In Rot gezeichnet sind die gesperrten Streckenabschnitte, in Grün die Umleitungen. Grafik: Ponts et chaussées

Umleitung via Ausfahrt Dudelange-Centre

Auf der A 1 wird der Verkehr aus Richtung Trier und in Richtung Kreisverkehr Gluck (A 3) sowie Cessinger Kreuz (A 6) über die Autobahn A 3 bis zum Verteiler Dudelange-Centre und wieder zurück zum Gaspericher Kreuz umgeleitet.

Auf der A 3 aus Richtung Gaspericher Kreuz und in Richtung Liwingen wird der Verkehr derweil bis zur Ausfahrt Dudelange-Centre und zurück zum Verteiler Liwingen umdirigiert.