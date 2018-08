Am Wochenende gehen die Arbeiten an der Brücke über die A6 in Höhe des Gaspericher Kreuzes weiter. Deshalb ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Gaspericher Kreuz: Autobahn gesperrt

(rr) - Im Zuge der Verwirklichung der Brücke über die Autobahn A6, die den Ban de Gasperich mit Kockelscheuer verbinden wird, wird am Wochenende ein weiteres Element an der Brücke angebracht.



Dies bringt mit sich, dass die Autobahn im Bereich des Gaspericher Kreuzes von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, gesperrt sein wird. Der Verkehr wird umgeleitet.



Aufgrund der Vorbereitungen, ist bereits am späten Freitagnachmittag mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Von Sonntagmorgen an wird der Autobahnverkehr wieder über die verengten Fahrspuren durch die Baustelle geleitet.



Für die verbleibende Zeit der Baustelle – bis Mitte September – wird der Verkehr über zwei Spuren in beide Richtungen geführt. Die Geschwindigkeit ist hier auf 70 Stundenkilometer begrenzt.