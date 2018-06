Die A1 und die A6 sind in Höhe des Verteilers Gasperich ab Freitagabend gesperrt. Dies gilt auch für die Ausfahrt in Richtung Hesperingen auf der A6.

Gaspericher Kreuz ab Freitag gesperrt

(m.r.) - Im Rahmen von Bauarbeiten am Ban de Gasperich sind die Autobahn A1 und die A6 in Höhe des Verteilers Gasperich sowie die Ausfahrt in Richtung Hesperingen auf der A6 ab Freitag 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Von Montag 6 Uhr an soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Umleitungen



Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Arlon fahren, müssen am Gaspericher Kreuz die Autobahn verlassen und werden dann über die A3 zum Kreisverteiler Gluck geleitet. Von dort aus können sie dann auf die A6 gelangen. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Trier unterwegs sind, müssen ebenfalls am Gaspericher Kreuz abfahren. Sie werden dann über die A3 bis zum Verteiler Liwingen, von wo sie über die A3 auf die A1 gelangen können.

Um aus Richtung Arlon zum Hauptbahnhof oder nach Hesperingen zu gelangen, müssen die Verkehrsteilnehmer über die A3 zur Ausfahrt Liwingen fahren. Von dort gelangen sie wieder über die A3 zum Rond-Point Gluck.



Einschränkungen dauern bis September



Die Arbeiten werden in dem Bereich bis Mitte September andauern. Deshalb werden ab Montag, auf dem betroffenen Streckenabschnitt die Fahrspuren verkleinert und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer heruntergesetzt. Deshalb rechnet die Straßenbauverwaltung in diesem Bereich in den kommenden Monaten häufiger mit Verkehrsproblemen.