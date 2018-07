In Gasperich geriet am Mittwoch ein Traktor in Brand. Das Feuer ging auf ein Feld über.

Gasperich: Feld in Flammen

In Gasperich geriet am Mittwoch ein Traktor in Brand. Das Feuer ging auf ein Feld über.

(SH) - Großeinsatz der Feuerwehr am späten Mittwochvormittag in Gasperich in der Nähe des Tierasyls: Ein Traktor hatte Feuer gefangen. Aufgrund der aktuellen Trockenheit gingen die Flammen schnell auf das Feld über. Die Feuerwehr aus der Stadt Luxemburg löschte den Brand.

4 Der Brand ging auf das Feld über. Foto: CGDIS via Facebook

