In Tüntingen gab es am Samstagnachmittag eine Explosion in einem Wohnhaus. Verletzt wurde niemand, das Gebäude ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar.

Gasflaschen bei Brand in Tüntingen explodiert

(jt) - Beim Brand in einem Wohnhaus in Tüntingen sind am Samstagnachmittag mehrere Gasflaschen im Keller des Gebäudes explodiert. Die Bewohner konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus in der Rue de Luxembourg ist durch den Brand allerdings derzeit nicht bewohnbar.

Infolge des Brands wurde die Straße während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.



Die Polizei leitete eine Untersuchung zur Brandursache ein. Die Gemeinde sei bemüht, eine angepasste Lösung für die Bewohner zu finden, die nun ohne Zuhause dastehen.