Gas geben, bevor die Touristen kommen

Die Zeit drängt: Die vielen beschädigten Wege und Brücken im Müllerthal sollen möglichst zu Beginn der Hauptsaison repariert sein.

Die Sturzflut am Freitag vor einer Woche sowie der Regen in der Nacht zum vergangenen Samstag hat nicht nur Häuser und Campingplätze verwüstet. Ein wenig abseits der – teils ebenfalls zerstörten – Straßen zeigen sich viele Wanderwege im Müllerthal in einem bedauernswerten Zustand. Hier sind Bäume entwurzelt, angeschwemmtes Geröll liegt in Bachbetten. Dort, wo die Wege auf sandigem Boden verliefen, haben die Fluten sie komplett weggeschwemmt, bis zum Untergrund aus Fels.

Das heranstürzende Wasser hat über 100 Wanderbrücken mit sich gerissen ...